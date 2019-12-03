В Калининграде режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет бесплатный мастер-класс
Калининград ждет десант звездных гостей – известные деятели киноискусства приезжают к нам, чтобы поделиться опытом.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, посетить занятия можно бесплатно.
9 декабря с 14.00 до 15.30 пройдет мастер-класс актера, режиссера картины «28 панфиловцев» Кима Дружинина.
11 декабря с 18.30-20.00 открытый урок даст режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко.
Накануне в Калининграде состоялось выступление продюсера фильма «Батальонъ» и сериала «Молодежка» Дмитрия Рудовского.
Место проведения: Деловой центр «на Острове» (Октябрьская, 8. Конференц-зал).
ИСТОЧНИК KP.RU