В Калининграде режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет бесплатный мастер-класс

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-03T12:12:39+03:00

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Калининград ждет десант звездных гостей – известные деятели киноискусства приезжают к нам, чтобы поделиться опытом.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, посетить занятия можно бесплатно.

9 декабря с 14.00 до 15.30 пройдет мастер-класс актера, режиссера картины «28 панфиловцев» Кима Дружинина.

11 декабря с 18.30-20.00 открытый урок даст режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко.

Накануне в Калининграде состоялось выступление продюсера фильма «Батальонъ» и сериала «Молодежка» Дмитрия Рудовского.

Место проведения: Деловой центр «на Острове» (Октябрьская, 8. Конференц-зал).

ИСТОЧНИК KP.RU