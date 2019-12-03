Покрывшему землю слоем краски калининградскому бизнесмену грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-03T12:17:47+03:00

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До 5 лет лишения свободы грозит бизнесмену, который подозревается в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.

В сентябре 2016 года коммерсант получил лицензию областного управления Росприроднадзора на осуществление деятельности по сбору, транспортированию и утилизации отходов III-IV класса опасности. Складироваться они должны были на земельном участке площадью 0,6 га в поселке Майское Багратионовского района.

Как полагает следствие, 48-летний предприниматель допустил накопление отходов лакокрасочных материалов на поверхности почвы слоем до 0,5 метра и в толще почвы глубиной около 1,5 метров и более. В сентябре этого года калининградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением управления Росприроднадзора. Результаты этой проверки и стали поводом для возбуждения уголовного дела Следственным управлением СКР по Калининградской области.

- В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Ход расследования уголовного дела контролируется руководством регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU