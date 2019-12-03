2019-12-03T12:17:47+03:00
Происшествия

Покрывшему землю слоем краски калининградскому бизнесмену грозит тюрьма

В отношении предпринимателя, специализировавшегося на утилизации отходов, возбуждено уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 5 лет лишения свободы грозит бизнесмену, который подозревается в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.

В сентябре 2016 года коммерсант получил лицензию областного управления Росприроднадзора на осуществление деятельности по сбору, транспортированию и утилизации отходов III-IV класса опасности. Складироваться они должны были на земельном участке площадью 0,6 га в поселке Майское Багратионовского района.

Как полагает следствие, 48-летний предприниматель допустил накопление отходов лакокрасочных материалов на поверхности почвы слоем до 0,5 метра и в толще почвы глубиной около 1,5 метров и более. В сентябре этого года калининградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением управления Росприроднадзора. Результаты этой проверки и стали поводом для возбуждения уголовного дела Следственным управлением СКР по Калининградской области.

- В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Ход расследования уголовного дела контролируется руководством регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся
В Калининградской области назвали лидеров производства зерновых и рапса
В Калининграде на Восточной эстакаде «Опель» врезался ограждение: пострадали водитель и два ребенка
На Московском проспекте в Калининграде установят километр дорожного ограждения за 2,7 млн рублей
Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов
В Нестеровском районе водитель после ДТП оставил раненного пассажира и скрылся
В Калининграде режиссер фильма «28 панфиловцев» проведет бесплатный мастер-класс
В массовом ДТП на трассе Калининград-Нестеров пострадала женщина
В калининградском правительстве сообщили, что обстановка на дорогах сложная
Пьяный калининградец разгромил ночной клуб
Алиханов: Продажа пива поднимет шансы на выход стадиона «Калининград» на самоокупаемость
В Калининграде на улице Гагарина горел фитнес-клуб
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
Власти уверяют, что дороги в Калининградской области обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме
Альфа-Банк удостоился награды «Bank of the Year in Russia 2019» от издания The Banker
На федеральной трассе возле Гвардейска из-за гололеда разбились 9 машин
Поссорившись с девушкой, калининградец отыгрался на ее автомобиле
В Калининградской области названы лучшие учреждения социального обслуживания
В Калининграде запустят социальный гид-навигатор «Где получить бесплатную помощь»
Назначен новый директор Фонда капремонта Калининградской области
Алиханов заявил о решении проблемы с вывозом товаров из мусора
Калининградца избили и ограбили у ночного магазина
Калининградец украл с карты приятеля 370 тысяч рублей
На паруснике «Крузенштерн» завершили ремонт перед кругосветным плаванием