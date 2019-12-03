В Нестеровском районе водитель после ДТП оставил раненного пассажира и скрылся

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-03T12:37:41+03:00

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В Нестеровском районе объявили в розыск водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает перс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Фурмановка - Ватутино- Садовое-Шатурское» неустановленный водитель «Опеля» выехал на встречку и врезался в ВАЗ.

В результате ДТП 27-летний пассажир «Опель» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU