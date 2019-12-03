В Нестеровском районе водитель после ДТП оставил раненного пассажира и скрылся
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Нестеровском районе объявили в розыск водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает перс-служба регионального управления МВД.
На автодороге Фурмановка - Ватутино- Садовое-Шатурское» неустановленный водитель «Опеля» выехал на встречку и врезался в ВАЗ.
В результате ДТП 27-летний пассажир «Опель» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU