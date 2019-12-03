Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов
Администрация Зеленоградска организовала конкурс на звание Котоболит. Речь идет о ветеринарном враче, который будет лечить всех городских котов.
Как сообщается на сайте администрации, кандидаты должны быть с высшим специальным образованием и опытом работы не менее 5 лет.
В должностные обязанности Котоболита входит осмотр котов не реже раза в месяц, проведение обработок от паразитов, контроль условий кормления и содержания котов, осмотр животных, поступающих на карантин и т.д.
Врача также обяжут составлять ежегодный отчет по динамике заболевания и эпизоотической ситуации.
Зарплата специалиста по городским котам не озвучивается.
Заявки для участия в конкурсе уже начал принимать отдел культуры, туризма и спорта администрации Зеленоградска.
Подать заявку можно до 15 февраля.
Награждение победителя конкурса с присвоением звания «Котоболит» состоится 7 марта 2020 года в праздник «День рождения Зеленоградского кота».
ИСТОЧНИК KP.RU