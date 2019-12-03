Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-03T12:53:00+03:00

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Администрация Зеленоградска организовала конкурс на звание Котоболит. Речь идет о ветеринарном враче, который будет лечить всех городских котов.

Как сообщается на сайте администрации, кандидаты должны быть с высшим специальным образованием и опытом работы не менее 5 лет.

В должностные обязанности Котоболита входит осмотр котов не реже раза в месяц, проведение обработок от паразитов, контроль условий кормления и содержания котов, осмотр животных, поступающих на карантин и т.д.

Врача также обяжут составлять ежегодный отчет по динамике заболевания и эпизоотической ситуации.

Зарплата специалиста по городским котам не озвучивается.

Заявки для участия в конкурсе уже начал принимать отдел культуры, туризма и спорта администрации Зеленоградска.

Подать заявку можно до 15 февраля.

Награждение победителя конкурса с присвоением звания «Котоболит» состоится 7 марта 2020 года в праздник «День рождения Зеленоградского кота».

ИСТОЧНИК KP.RU