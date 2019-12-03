В Калининградской области назвали лидеров производства зерновых и рапса

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-03T14:15:43+03:00

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Лучшими среди хозяйств Калининградской областипо производству зерновых и зернобобовых культур признано ЗАО «Залесское молоко», по производству рапса – ООО «Фурмановское». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Компания «Залесское молоко» собрала 24 тысячи тонн при средней урожайности 77,4 центнера с гектара. В Минсельхозе отметили, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых в регионе составляет 57,4 центнера с гектара, средняя по России урожайность этих культур – 27,9 центнера с гектара.

Максимальный в регионе сбор маслосемян рапса при самой высокой урожайности получило хозяйство «Фурмановское». Там урожай рапса превысил 15,2 тысячи тонн при средней урожайности 31 центнер с гектара, при то, что средняя урожайность рапса в России составляет 15,6 центнера с гектара.

Год назад эти компании также возглавляли областной рейтинг ведущих производителей зерновых и зернобобовых культур и рапса – как по валовому сбору, так и по урожайности данных культур, добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU