2019-12-03T14:23:40+03:00
Происшествия

В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 2 декабря, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Славском районе на 12-м километре автодороги сбили 53-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия, водитель скрылся. Если у вас есть информация об обстоятельствах этого ДТП, просьба позвонить по телефону дежурной части ГИБДД: 8-(4012)552-511.

Два наезда на пешеходов произошло в Калининграде. Утром на улице Пролетарской водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 51-летнюю женщину. В результате наезда она получила телесные повреждения.

Вечером на ул. Соммера водитель «Ниссана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 68-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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