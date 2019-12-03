В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся
В понедельник, 2 декабря, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Славском районе на 12-м километре автодороги сбили 53-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия, водитель скрылся. Если у вас есть информация об обстоятельствах этого ДТП, просьба позвонить по телефону дежурной части ГИБДД: 8-(4012)552-511.
Два наезда на пешеходов произошло в Калининграде. Утром на улице Пролетарской водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 51-летнюю женщину. В результате наезда она получила телесные повреждения.
Вечером на ул. Соммера водитель «Ниссана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 68-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU