2019-12-03T14:54:17+03:00
Общество

В Калининграде сотрудница Россельхознадзора скрыла 20 банковских счетов на имя супруга

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В управлении Россельхознадзора по Калининградской области выявили многочисленные нарушения закона о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Шесть должностных лиц управления попались на сокрытии сведений о доходах, расходах, имуществе за 2017 и 2018 годы. Отдельные служащие не указали в декларациях доходы своих супругов в размере свыше 750 тысяч рублей, а также доходы от продажи машин и недвижимости.

Более того, в ходе проверки были установлены массовые факты сокрытия банковских счетов. Так, одна из сотрудник Россельхознадзора «забыла» про более чем 20 счетов, открытых на имя супруга.

По результатам проверки и.о. руководителя управления Россельхознадзора внесли представление, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование: Почти 3% калининградцев зарабатывают свыше 100 тыс рублей в месяц
Мэрия Калининграда анонсировала закрытие движения по улице Дачной
В четверг погранпереход в Гроново не будет работать в течение четырех часов
В Калининград впервые привезут сто икон XVIII века
Прокуратура требует через суд запретить работу кальянной в Гусеве
За неделю в Калининграде инспекторы ГИБДД оштрафовали 36 водителей автобусов
Калининградец угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами
Калининградская область получит 800 млн рублей за эффективную работу губернатора и правительства
Проект реконструкции здания торговой биржи в Калининграде обойдется в 23 млн рублей
В Минздраве сообщили, как калининградцы пережили первый гололед
В Калининграде будут судить иностранку за крупную контрабанду наркотиков
В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся
В Калининградской области назвали лидеров производства зерновых и рапса
В Калининграде на Восточной эстакаде «Опель» врезался ограждение: пострадали водитель и два ребенка
На Московском проспекте в Калининграде установят километр дорожного ограждения за 2,7 млн рублей
Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов