В Калининграде сотрудница Россельхознадзора скрыла 20 банковских счетов на имя супруга

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-03T14:54:17+03:00

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В управлении Россельхознадзора по Калининградской области выявили многочисленные нарушения закона о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Шесть должностных лиц управления попались на сокрытии сведений о доходах, расходах, имуществе за 2017 и 2018 годы. Отдельные служащие не указали в декларациях доходы своих супругов в размере свыше 750 тысяч рублей, а также доходы от продажи машин и недвижимости.

Более того, в ходе проверки были установлены массовые факты сокрытия банковских счетов. Так, одна из сотрудник Россельхознадзора «забыла» про более чем 20 счетов, открытых на имя супруга.

По результатам проверки и.о. руководителя управления Россельхознадзора внесли представление, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU