В Калининграде будут судить иностранку за крупную контрабанду наркотиков

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-03T15:17:26+03:00

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В Калининграде будут судить гражданку иностранного государства за контрабанду крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

39-летнюю женщину задержали пограничники в декабре прошлого года в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра у нее нашли свыше 20 граммов наркотической смеси, содержащей в своем составе карфентанил, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU