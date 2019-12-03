В Калининграде будут судить иностранку за крупную контрабанду наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить гражданку иностранного государства за контрабанду крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
39-летнюю женщину задержали пограничники в декабре прошлого года в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра у нее нашли свыше 20 граммов наркотической смеси, содержащей в своем составе карфентанил, что является особо крупным размером.
Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU