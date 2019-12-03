Проект реконструкции здания торговой биржи в Калининграде обойдется в 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-03T15:34:59+03:00

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В Калининграде определили победителя конкурса на разработку проекта по приспособлению здания торговой биржи к современному использованию. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Проектно-изыскательские работы на объекте культурного наследия регионального значения проведет ООО «Научно-реставрационное объединение».

Как рассказал руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия, начальная цена контракта составляла 24 млн 145,5 тысяч рублей и в ходе торгов была снижена до 23 млн 45 тысяч рублей.

Подрядчику до 12 декабря 2020 года необходимо провести инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU