2019-12-03T15:54:10+03:00
Общество

Калининградская область получит 800 млн рублей за эффективную работу губернатора и правительства

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Москва выделит Калининградской области 793,5 млн рублей в качестве поощрения за эффективную деятельность губернатора и регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 300 млн рублей из этих средств будут направлены поддержку малого и среднего бизнеса через льготные займы.

«Распределение ещё около 500 млн рублей обсуждается и, скорее всего, значительная часть этих средств направится на социальные проекты», - добавили в правительственной пресс-службе.

Там добавили, что льготные займы наряду с гарантийной поддержкой являются одной из самых востребованных и действенных мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Ранее в областной бюджет на 2020 год были включены 300 млн рублей на реализацию программы «Восток». Проект даёт возможность предпринимателям получить займ всего под один процент годовых при условии реализации бизнес-проекта в восточных муниципалитетах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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