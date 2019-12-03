2019-12-03T15:58:55+03:00
Общество

Калининградец угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Накануне в полицию Нестерова с заявлением об угоне машины обратился местный житель. 36-летний мужчина признался, что забыл ключи в замке зажигания и спустя некоторое время обнаружил пропажу транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские передали ориентировки на автомобиль всем наружным нарядам. Вскоре машину обнаружили на улице Железнодорожной в Гусеве. Сотрудники ГИБДД задержали угонщика и доставили его в дежурную часть.

«Выяснилось, что злоумышленником оказался 28-летний знакомый потерпевшего. Подозреваемый собирался зайти в гости к мужчине, однако во дворе дома заметил незапертый автомобиль. Обнаружив ключи, мужчина решил втайне от хозяина машины покататься по городу», - рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь мужчине грозит о пяти лет за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование: Почти 3% калининградцев зарабатывают свыше 100 тыс рублей в месяц
Мэрия Калининграда анонсировала закрытие движения по улице Дачной
В четверг погранпереход в Гроново не будет работать в течение четырех часов
В Калининград впервые привезут сто икон XVIII века
Прокуратура требует через суд запретить работу кальянной в Гусеве
За неделю в Калининграде инспекторы ГИБДД оштрафовали 36 водителей автобусов
Калининградская область получит 800 млн рублей за эффективную работу губернатора и правительства
Проект реконструкции здания торговой биржи в Калининграде обойдется в 23 млн рублей
В Минздраве сообщили, как калининградцы пережили первый гололед
В Калининграде будут судить иностранку за крупную контрабанду наркотиков
В Калининграде сотрудница Россельхознадзора скрыла 20 банковских счетов на имя супруга
В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся
В Калининградской области назвали лидеров производства зерновых и рапса
В Калининграде на Восточной эстакаде «Опель» врезался ограждение: пострадали водитель и два ребенка
На Московском проспекте в Калининграде установят километр дорожного ограждения за 2,7 млн рублей
Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов