Калининградец угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-03T15:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в полицию Нестерова с заявлением об угоне машины обратился местный житель. 36-летний мужчина признался, что забыл ключи в замке зажигания и спустя некоторое время обнаружил пропажу транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские передали ориентировки на автомобиль всем наружным нарядам. Вскоре машину обнаружили на улице Железнодорожной в Гусеве. Сотрудники ГИБДД задержали угонщика и доставили его в дежурную часть.

«Выяснилось, что злоумышленником оказался 28-летний знакомый потерпевшего. Подозреваемый собирался зайти в гости к мужчине, однако во дворе дома заметил незапертый автомобиль. Обнаружив ключи, мужчина решил втайне от хозяина машины покататься по городу», - рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь мужчине грозит о пяти лет за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU