За неделю в Калининграде инспекторы ГИБДД оштрафовали 36 водителей автобусов
В течение недели в Калининградской области провели свыше 20-ти проверок в сфере пассажирских перевозок, в ходе которых проверили более 100 автобусов. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Инспекторы привлекли к административной ответственности 36 водителей. Семеро водителей управляли автобусами с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU