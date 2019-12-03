За неделю в Калининграде инспекторы ГИБДД оштрафовали 36 водителей автобусов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-03T16:20:13+03:00

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В течение недели в Калининградской области провели свыше 20-ти проверок в сфере пассажирских перевозок, в ходе которых проверили более 100 автобусов. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы привлекли к административной ответственности 36 водителей. Семеро водителей управляли автобусами с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU