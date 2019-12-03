Прокуратура требует через суд запретить работу кальянной в Гусеве

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-03T16:40:48+03:00

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Гусевская прокуратура потребовала через суд запретить работу кальян-бара. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники МЧС выявили нарушения пожарной безопасности в работе кальянной на проспекте Ленина. В частности, стены, потолок и пути эвакуации были выполнены с применением горючих материалов, в помещении отсутствовали средства пожаротушения.

Местный прокурор посчитал, что все эти нарушения создают угрозу жизни и здоровья посетителей и обратился в суд. Судебное заседание назначено на 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU