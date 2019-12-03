2019-12-03T17:10:32+03:00
Звезды

В Калининград впервые привезут сто икон XVIII века

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининграде готовятся к открытию выставки икон. В историко-художественном музее впервые представят около 130 икон из частного собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко.

Как рассказали в музее, Андрей Балыко посвятил собиранию икон более 30 лет. Предмет его особой страсти – популярная в начале XVIII века миниатюрная живопись.

Немалая часть икон в коллекции Андрея написана по индивидуальным заказам. Родиной их происхождения были такие центры иконописи как Ярославль, Тверь, Кострома, Москва.

Иконы подписывались редко, но в собрании коллекционера есть три подписанных иконы, среди которых «Печерская икона Божьей Матери» (Ковров, Тверь) и Икона «Божьей Матери трех радостей» (Ф.Рыбаков, Каунас).

В основе экспозиции, которую представят в Калининграде – образы Пресвятой Богородицы.

Выставки «Богородица – защитница и заступница» откроется 5 декабря в 17:00 и проработает до 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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