В Калининград впервые привезут сто икон XVIII века
В Калининграде готовятся к открытию выставки икон. В историко-художественном музее впервые представят около 130 икон из частного собрания вильнюсского коллекционера Андрея Балыко.
Как рассказали в музее, Андрей Балыко посвятил собиранию икон более 30 лет. Предмет его особой страсти – популярная в начале XVIII века миниатюрная живопись.
Немалая часть икон в коллекции Андрея написана по индивидуальным заказам. Родиной их происхождения были такие центры иконописи как Ярославль, Тверь, Кострома, Москва.
Иконы подписывались редко, но в собрании коллекционера есть три подписанных иконы, среди которых «Печерская икона Божьей Матери» (Ковров, Тверь) и Икона «Божьей Матери трех радостей» (Ф.Рыбаков, Каунас).
В основе экспозиции, которую представят в Калининграде – образы Пресвятой Богородицы.
Выставки «Богородица – защитница и заступница» откроется 5 декабря в 17:00 и проработает до 19 января.
ИСТОЧНИК KP.RU