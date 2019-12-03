В четверг погранпереход в Гроново не будет работать в течение четырех часов
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В четверг, 5 декабря, погранпереход в Гроново не будет работать в течение четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
С 9 часов до 13 часов на погранпереходе пройдут работы на электросети. В это время пункт пропуска не будет работать.
Польская пограничная служба просит учитывать эту информацию и пересекать границу в других пунктах пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU