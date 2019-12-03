Мэрия Калининграда анонсировала закрытие движения по улице Дачной
В ближайшие дни будет закрыто сквозное движение по улице дачной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас на улице проходят подготовительные работы для начала реконструкции – снос старых деревьев и самосева в створе будущей трассы, огораживание аварийного мостика.
Напомним, улицу Дачную ожидает масштабная реконструкция. В ноябре МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» получило разрешение на строительство первого этапа, будет отремонтирован участок протяженностью 986 метров.
Реконструкцию улицы начнут от Московского проспекта в сторону ул. Стрелецкой с выходом на ул. Ю. Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU