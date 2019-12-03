Мэрия Калининграда анонсировала закрытие движения по улице Дачной

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-03T17:35:17+03:00

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В ближайшие дни будет закрыто сквозное движение по улице дачной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на улице проходят подготовительные работы для начала реконструкции – снос старых деревьев и самосева в створе будущей трассы, огораживание аварийного мостика.

Напомним, улицу Дачную ожидает масштабная реконструкция. В ноябре МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» получило разрешение на строительство первого этапа, будет отремонтирован участок протяженностью 986 метров.

Реконструкцию улицы начнут от Московского проспекта в сторону ул. Стрелецкой с выходом на ул. Ю. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU