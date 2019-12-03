Исследование: Почти 3% калининградцев зарабатывают свыше 100 тыс рублей в месяц

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-03T17:48:34+03:00

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Калининградская область заняла 37-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

По данным исследования, 2,9% жителей региона зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей. Зарплату ниже 15 тысяч рублей получают 12,6% калининградцев.

Средняя зарплата в регионе – 29,2 тыс рублей, самые распространенные зарплаты – от 19 до 42 тысяч рублей.

Оценка доли работающих с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч рублей произведена на основе данных Росстата по средним зарплатам за 12 месяцев и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. В расчётах была учтена выплата подоходного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU