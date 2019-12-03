В Калининграде приставы заставили водителя оплатить свыше 100 штрафов за скорость

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-03T18:33:09+03:00

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В Калининграде приставы заставили злостного нарушителя ПДД оплатить свыше 100 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

24-летний водитель накопил 102 штрафа за превышение скорости, однако не спешил их оплачивать. Приставы неоднократно приезжали к нему домой, однако не смогли застать его.

Когда они арестовали его банковские счета, а также наложили запрет регистрации на автомобилей, должник сам явился к приставам и оплатил задолженность в размере 57 тысяч рублей. Также на него составили 12 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU