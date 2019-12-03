2019-12-03T18:48:33+03:00
Общество

Мошенники рассылают калининградцам штрафы от имени Роспотребнадзора

Виктор Сергеев
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В Калининградской области активизировались мошенники, которые рассылают горожанам и компаниям постановления об уплате административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ложные постановления, якобы от имени руководителей Роспотребнадзора, мошенники направляют через «Посту России».

«В таких постановлениях реквизиты не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обращает внимание на необходимость проверки реквизитов получателя в постановлениях о назначении административного наказания», - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что при уплате штрафов, перечисление денег осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства.

Обо всех случаях подобных обращений следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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