2019-12-03T18:55:26+03:00
Общество

Калининградцы более 300 раз обратились в «Безопасный город» за записями происшествий

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

С начала года более 300 жителей Калининградской области обратились в «Безопасный город» с просьбой предоставить записи происшествий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Чаще всего калининградцы обращаются к видеонаблюдению при необходимости уточнить обстоятельства ДТП или установить факты порчи имущества», - отметили в учреждении

Для оформления заявки на выгрузку видеозаписи из архива «Безопасного города» необходимо позвонить операторам ситуационного центра по телефону 8 (4012) 53-19-02 и назвать максимально точное время и место инцидента или обратиться с заявлением в адрес ГКУ Калининградской области «Безопасный город».

«Для получения удовлетворительного результата поиска мы рекомендуем максимально точно указывать место и период времени, в котором произошел инцидент. На основании заявки операторы просмотрят архивные записи с нескольких видеокамер, расположенных рядом с указанным местом, и сохранят видеозапись. Если время указано неверно - найти событие становится затруднительно», - рассказал и.о. директора «Безопасного города» Денис Стаскевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Янтарный комбинат продаст на аукционе уникальные камни
Мошенники рассылают калининградцам штрафы от имени Роспотребнадзора
В Калининграде приставы заставили водителя оплатить свыше 100 штрафов за скорость
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах начнется ремонт в следующем году
Исследование: Почти 3% калининградцев зарабатывают свыше 100 тыс рублей в месяц
Мэрия Калининграда анонсировала закрытие движения по улице Дачной
В четверг погранпереход в Гроново не будет работать в течение четырех часов
В Калининград впервые привезут сто икон XVIII века
Прокуратура требует через суд запретить работу кальянной в Гусеве
За неделю в Калининграде инспекторы ГИБДД оштрафовали 36 водителей автобусов
Калининградец угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами
Калининградская область получит 800 млн рублей за эффективную работу губернатора и правительства
Проект реконструкции здания торговой биржи в Калининграде обойдется в 23 млн рублей
В Минздраве сообщили, как калининградцы пережили первый гололед
В Калининграде будут судить иностранку за крупную контрабанду наркотиков
В Калининграде сотрудница Россельхознадзора скрыла 20 банковских счетов на имя супруга
В Славском районе сбили насмерть пешехода, водитель скрылся
В Калининградской области назвали лидеров производства зерновых и рапса
В Калининграде на Восточной эстакаде «Опель» врезался ограждение: пострадали водитель и два ребенка
На Московском проспекте в Калининграде установят километр дорожного ограждения за 2,7 млн рублей
Власти Зеленоградска ищут ветеринара для лечения городских котов