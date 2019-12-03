Калининградцы более 300 раз обратились в «Безопасный город» за записями происшествий

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-03T18:55:26+03:00

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С начала года более 300 жителей Калининградской области обратились в «Безопасный город» с просьбой предоставить записи происшествий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Чаще всего калининградцы обращаются к видеонаблюдению при необходимости уточнить обстоятельства ДТП или установить факты порчи имущества», - отметили в учреждении

Для оформления заявки на выгрузку видеозаписи из архива «Безопасного города» необходимо позвонить операторам ситуационного центра по телефону 8 (4012) 53-19-02 и назвать максимально точное время и место инцидента или обратиться с заявлением в адрес ГКУ Калининградской области «Безопасный город».

«Для получения удовлетворительного результата поиска мы рекомендуем максимально точно указывать место и период времени, в котором произошел инцидент. На основании заявки операторы просмотрят архивные записи с нескольких видеокамер, расположенных рядом с указанным местом, и сохранят видеозапись. Если время указано неверно - найти событие становится затруднительно», - рассказал и.о. директора «Безопасного города» Денис Стаскевич.

ИСТОЧНИК KP.RU