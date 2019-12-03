Янтарный комбинат продаст на аукционе уникальные камни

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-03T20:37:28+03:00

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Калининградский янтарный комбинат проведет первый аукцион по продаже инклюзов - уникальных янтарных камней с включениями из доисторического прошлого. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

На торги, которые пройдут 16 декабря, будет выставлено 50 уникальных сувенирных камней общей стартовой стоимостью около 200 тысяч рублей

«Мы впервые проведем аукцион в онлайн-режиме, который состоится сразу после очного аукциона в зале. Для онлайн-аукциона создали специальную электронную площадку, на которой может зарегистрироваться любой желающий. Гражданство и место проживания не имеют значения, как и то, представляет участник аукциона организацию или хочет купить инклюз для себя, – никаких ограничений в этом аукционе не будет», - заявили в пресс-службе Янтарного комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU