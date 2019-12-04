На границе в Советске задержали партию пиротехники

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-04T10:15:10+03:00

Владелец 60 кг петард заявил, что купил их для своей семьи

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На границе в Советске задержали грузовую «Сканию», которая везла из Литвы в Калининградскую область кузова для легковых автомобилей. Водитель авто, житель Советска, как оказалось, пытался провезти через границу партию петард.

«В ходе проведения таможенного досмотра было установлено, что в кабине тягача на верхнем спальном месте и за сиденьем водителя находятся пиротехнические изделия различных видов в количестве 195 штук общим весом почти 60 кг», - говорится в сообщении в отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Советчанин пояснил, что всю пиротехнику приобрел в Литве и вез к новогодним праздникам для своей семьи.

Так как ввоз на территорию Евразийского экономического союза пиротехнических изделий физическими лицами для личного пользования запрещен, товар был изъят и направлен на экспертизу. Житель Советска заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU