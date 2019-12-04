2019-12-04T10:25:27+03:00
Общество

Ученики 11 классов Калининградской области в среду пишут итоговые сочинения

Александр КАТЕРУША
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Допускную работу к государственной итоговой аттестации выполнят все ученики 11 классов Калининградской области. В среду 4 декабря будущие выпускники напишут итоговое сочинение (изложение). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ход проведения массовой проверки знаний в школе №46 города Калининграда проконтролирует министр образования Светлана Трусенева.

Как сообщили в областном минобре, на было подано более 4,7 тысячи заявлений, из них 156 – на написание изложения.

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». В том случае если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность пересдачи.

Ранее были утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2019-2020 учебный год: «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Названия тем будут озвучены за 15 минут до начала проведения работ.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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