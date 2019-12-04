2019-12-04T10:32:00+03:00
Происшествия

На месте пожара в Советске обнаружили труп женщины

ЧП случилось на улице Ломоносова
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на среду 4 декабря в Советске случился пожар. Возгорание произошло в начале третьего ночи в одной из квартир трехэтажного жилого дома, расположенного на улице Ломоносова.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области, оперативно прибывшие на место пожарные справились с огнем за 15 минут.

«При разборе места пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры», - говорится в сообщении МЧС.

Причины гибели человека и возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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