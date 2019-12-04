2019-12-04T10:43:53+03:00
Общество

Калининградцев приглашают написать правовой диктант

Виктор Сергеев
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В Калининградской области пройдет Всероссийский правовой диктант. В пятницу, 6 декабря, на территории региона откроется девять площадок для написания работы, сообщает пресс-служба регионального правительства

Желающих оценить свои правовые знания примут в БФУ им. И. Канта (Невского, 14), Западном филиале РАНХиГС (оба корпуса), калининградском институте управления, педагогическом колледже, калининградском институте экономики, колледже мехатроники и пищевой индустрии, колледже агротехнологий и природообустройства (оба корпуса), калининградском бизнес-колледже, калининградском филиале Санкт-Петербургского аграрного университета

Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от 14 лет. Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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