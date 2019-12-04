2019-12-04T10:56:15+03:00
Общество

В городскую детскую стоматологическую поликлинику Калининграда поступило новое оборудование

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В городскую детскую стоматологическую поликлинику поступило шесть новых стоматологических установок за 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как отметила главврач поликлиники Ирина Корбут, это позволило обновить оборудование, возраст которого насчитывал 15 лет и более

«Новое оборудование – более высокого класса, соответствует всем современным требованиям. И очень важно, что благодаря передовым технологиям, в том числе наличию светополимерной лампы, врач может детально видеть у детей всю патологию зубной полости и затем очень эффективно ее лечить», - сказала главный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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