В городскую детскую стоматологическую поликлинику Калининграда поступило новое оборудование
В городскую детскую стоматологическую поликлинику поступило шесть новых стоматологических установок за 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как отметила главврач поликлиники Ирина Корбут, это позволило обновить оборудование, возраст которого насчитывал 15 лет и более
«Новое оборудование – более высокого класса, соответствует всем современным требованиям. И очень важно, что благодаря передовым технологиям, в том числе наличию светополимерной лампы, врач может детально видеть у детей всю патологию зубной полости и затем очень эффективно ее лечить», - сказала главный врач.
ИСТОЧНИК KP.RU