Стало известно, из каких стран в Калининград приехало больше всего переселенцев

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-04T11:01:30+03:00

Миграционный прирост за девять лет превысил 45 тысяч человек

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Калининградстат опубликовал данные о внешней миграции в Калининградской области с 2009 по 2018 годы.

Так, за девять лет в самый западный регион России из-за границы приехали 68 313 человек, уехали 22 984. Миграционный прирост составил, таким образом, 45 329 человек. Большая часть переселенцев прибыла из стран СНГ (более 63 тысяч человек). На первом месте - Казахстан (25 196 переселенцев), на втором - Узбекистан (10 414), на третьем - Киргизия (8588).

Из других стран в Калининградскую область ехали преимущественно из Германии (1960 человек) и Литвы (1111).

- Показатели прироста населения Калининградской области за счет тех, кто покинул другие страны, значительно превышает соответствующую характеристику внутренней миграции. В какой-то мере на это повлияли новые правила учета прибывших в Россию из других стран, введенные в 2011 году, - отметили в калининградском Росстате.

ИСТОЧНИК KP.RU