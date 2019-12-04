2019-12-04T11:16:04+03:00
Происшествия

В Калининграде из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек

Александр КАТЕРУША
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Сообщение о возгорании в Партизанском переулке в Калининграде поступило поздним вечером во вторник 3 декабря. На часах было 22:30, когда пожарные приняли сигнал. В течение трех минут сотрудники МЧС прибыли на место.

В одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома горели вещи.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по калининградской области, из задымленных помещений пожарные эвакуировали 30 человек, в том числе, 5 детей.

Никто из жильцов при пожаре не пострадал. Пожар ликвидировали в течение 1,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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