2019-12-04T11:17:16+03:00
Общество

В Калининграде пройдут гастроли старейшего театрального вуза России

Виктор Сергеев
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В четверг и пятницу, 5 и 6 декабря, на сцене театра кукол с постановками выступят студенты Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вход на спектакли будут бесплатным.

В четверг, 5 декабря, в 19.00 пройдет спектакль «Дети» по одноименной пьесе Михаила Горького в исполнении 4 курса артистов эстрады мастерской Бориса Уварова. Остроумная комедия в исполнении студентов наполнена уникальной энергией молодости и артистического поиска. По окончании состоится обсуждение постановки со студентами и руководителем курса.

В пятницу, 6 декабря, в 19.00 состоится мастер-класс Бориса Уварова «Шаровая молния». Он пройдет в формате концерта – танцевально-музыкальной программы, в которую будут вовлечены все зрители в зале. Это позволит продемонстрировать профессиональные навыки, которыми к концу обучения должен обладать каждый артист эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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