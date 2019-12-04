2019-12-04T11:28:37+03:00
Общество

Калининградец угрожал пистолетом оператору платной парковки в Зеленоградске

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске осужден мужчина, который угрожал убийством оператору платной парковки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Пьяный мужчина не хотел платить за парковку, поэтому при выезде он вместо денег достал травматический пистолет и потребовал открыть шлагбаум. Более того, за рулем он находился, будучи уже лишенным прав за пьяное вождение.

Уголовное дело в суде рассматривалось в особом порядке. В результате мужчина получил 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав на 2 года и 11 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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