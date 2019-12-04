Польские пограничники в ноябре задержали шестерых объявленных в розыск калининградцев
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В ноябре на российско-польских пунктах пропуска выявил и задержали шестерых объявленных в розыск жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Жители региона были оштрафованы за различные правонарушения, однако не спешили оплачивать штрафы. Однако в очередной раз, пересекая границу, польские пограничники заставили их погасить задолженность.
Всего с начала 2019 года польские пограничники задержали более 260 человек за неоплаченные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU