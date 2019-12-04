На ул. Суворова в Калининграде сбили пешехода
Изменить размер текста:
Утром в среду, 4 декабря, на перекрестке ул. Суворова-Железнодорожная сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
По словам очевидцев, пешеход начал переходить проезжую часть на мигающий зеленый и попал под колеса «Фольксвагена».
После наезда мужчина смог самостоятельно подняться, а водитель «Фольксвагена» поехал дальше, не став дожидаться ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU