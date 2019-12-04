Пьяный калининградец пытался уехать от Росгвардии на автомобиле

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-04T12:17:58+03:00

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В Калининграде в одном из баров между двух компаний молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт переросший в драку. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, инцидент случился на Ленинском проспекте.

Работники заведения успели нажать кнопку тревожной сигнализации. Сигнал получил наряд группы задержания, который и прибыл на место.

«При выяснении обстоятельств произошедшего, сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что один из участников потасовки, с явными признаками алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и попытался скрыться в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Пьяный калининградец был остановлен росгвардейцами и передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU