В Калининграде свыше 1800 водителей оштрафовали за телефонные разговоры во время движения

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-04T12:39:00+03:00

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В Калининградской области инспекторы ГИБДД ежедневно привлекают к административной ответственности водителей за телефонные разговоры во время движения. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Всего с начала года было оштрафовано 1865 водителей, которые своими разговорами создавали угрозу безопасности движения.

«Это касается как разговоров, так и написания сообщений, просмотра приложений, программ и интернета. Во время движения водитель имеет право принимать звонки по беспроводной гарнитуре», - отметили в ГИБДД, добавив, что штраф за телефонные разговоры во время движения составляет 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU