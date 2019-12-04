В Калининграде свыше 1800 водителей оштрафовали за телефонные разговоры во время движения
В Калининградской области инспекторы ГИБДД ежедневно привлекают к административной ответственности водителей за телефонные разговоры во время движения. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Всего с начала года было оштрафовано 1865 водителей, которые своими разговорами создавали угрозу безопасности движения.
«Это касается как разговоров, так и написания сообщений, просмотра приложений, программ и интернета. Во время движения водитель имеет право принимать звонки по беспроводной гарнитуре», - отметили в ГИБДД, добавив, что штраф за телефонные разговоры во время движения составляет 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU