2019-12-04T12:49:08+03:00
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в декабре

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в декабре 2019 года.

По данным сайта hh.ru, самую большую зарплату в декабре предлагают руководителю сектора в отрасли «информационные технологии» - от 225 тысяч рублей до 325 тысяч рублей (до вычета НДФЛ).

В топ высокооплачиваемых вакансий вошли Операционный директор – от 200 тысяч рублей на руки, Разработчик JS расширений – от 200 тысяч рублей на руки, Ведущий JS программист – от 160 тысяч до 245 тысяч рублей (до вычета НДФЛ), а также разработчик C++ - от 150 тысяч рублей в руки.

Средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата на hh.ru в Калининградской области в ноябре 2019 года составила 35 000 руб. Однако каждый второй соискатель рассчитывает на более высокое финансовое вознаграждение –30 000-55 000 руб., а каждый третий – на зарплату до 30 000 руб. Еще 11% кандидатов указали в резюме уровень ожиданий по зарплате 55 000-85 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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