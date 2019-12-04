2019-12-04T12:48:40+03:00
Общество

Парусник «Седов» из Светлого перешел в Калининград

Судно стоит в парту, ожидая старта кругосветного плавания
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Парусник «Седов», после ремонта на Светловском судоремонтном заводе совершил переход в Калининградский морской рыбный порт. В порту он простоит до 7 декабря – именно на эту дату назначен старт кругосветного плавания.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на барк заселились 111 курсантов (12 из которых девушки), представляющих учебные заведения Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского.

В Светлом барк прошел осмотр и ремонт для подготовки к длительному плаванию. В ходе ремонта на «Седове» была, в частности, проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены служебные и жилые помещения экипажа, была улучшена система кондиционирования воздуха.

Впереди – кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада», посвященная 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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