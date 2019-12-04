2019-12-04T12:56:39+03:00
Происшествия

В Правдинском районе под колесами КамАЗа погиб пешеход

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе во вторник, 3 декабря, сбили насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером в поселке Зареченкое водитель КамАЗа осуществлял противогололедную обработку проезжей части и на улице Красной в сбил мужчину, который находился на дороге.

В результате наезда 42-летний пешеход от полученных ранений скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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