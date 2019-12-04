В центре Калининграда сбили 18-летнюю девушку на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром на площади Победы в Калининграде под колеса автомобиля попала 18-летняя девушка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Водитель «Пежо», ехавшая в сторону Ленинского проспекта сбила девушку, которая перехода проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU