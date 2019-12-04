2019-12-04T13:18:47+03:00
Происшествия

В центре Калининграда сбили 18-летнюю девушку на «зебре»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром на площади Победы в Калининграде под колеса автомобиля попала 18-летняя девушка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водитель «Пежо», ехавшая в сторону Ленинского проспекта сбила девушку, которая перехода проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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