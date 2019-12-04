Полиция задержала двух водителей, скрывшихся с места смертельного ДТП под Славском

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-04T14:13:24+03:00

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В понедельник, 2 декабря, в Славском районе сбили насмерть 53-летнего местного жителя. Тело погибшего обнаружили на краю проезжей части, водитель при этом, скрылся с места ДТП.

Прибывшие на место полицейские собрали разбитые детали и довольно быстро установили, что они принадлежат «Опелю». В ходе дальнейшего расследования они установили, что в соседнем поселке Щегловка живет 20-летний мужчина, который на днях попал в ДТП на своем «Опеле». Сверив изъятые с места ДТП следы протектора шин со следами поврежденного «Опеля», полицейские выяснили, что они совпадают.

Владельца машины задержали и доставили в дежурную часть, где дал признательные показания. Однако, подробно опросив задержанного, полицейские выяснили, что в смертельном ДТП участвовал еще один автомобиль марки «Ауди». Подозреваемый описал приметы другого водителя, в результате чего стражи порядка установили личность второго злоумышленника и задержали его. Им оказался 53-летний житель поселка Тимирязево.

«Допросив обоих задержанных, полицейские составили хронологию событий смертельного ДТП. Выяснилось, что мужчины, двигаясь по дороге, ослепили друг друга встречным светом фар, в результате чего водитель «Опеля» сбил идущего по краю дороги мужчину. Пешеход от полученного удара отлетел на встречную полосу движения и упал, после чего его переехала «Ауди». Водители, обнаружив, что мужчин погиб, скрылись с места ДТП», - отметили в пресс-службе УМВД.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU