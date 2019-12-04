2019-12-04T14:29:49+03:00
Спорт

Юные волейболистки из Калининграда выиграли полуфинальный этап первенства России

Соревнования прошли во дворце спорта «Янтарный»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Малый зал дворца спорта «Янтарный» в Калининграде принял полуфинальный этап первенства России – соревновались девушки не старше 16 лет.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши спортсменки из школы олимпийского резерва одержали пять побед из пяти возможных. Калининградки впервые в истории завоевали золото полуфинального этапа первенства страны.

В минспорта отметили, что в прошлом месяце наша молодежная команда выиграла и полуфинал всероссийского турнира «Локоволей», решающий этап которого пройдет в Калининграде через 1,5 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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