2019-12-04T16:41:30+03:00
Общество

Свыше 300 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года «Янтарьэнергосбыт» инициировал запрет на выезд из границу для 308 жителей Калининградской области. Их общая задолженность за электроэнергию превысила 13 млн рублей, сообщает пресс-служба сбытовой компании.

Самые недисциплинированные потребители региона живут в Советске — долг на каждый лицевой счёт в среднем превышает 1 300 рублей. Немного уступают советчанам жители Неманского городского округа – задолженность на один лицевой счет составляет в среднем 1 130 рублей и Славского городского округа – в среднем 910 рублей.

Энергетики напоминают, что должникам также могут запретить распоряжаться своим имуществом, а это означает, что они не смогут продать машины или жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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