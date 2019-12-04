2019-12-04T15:23:30+03:00
Общество

В центре Калининграда произошло задымление в автобусе

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей СтойкоФото: Алексей СтойкоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду, 4 декабря, в центре Калининграда произошло задымление в рейсовом пассажирском автобусе. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Барнаульской.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали источник дыма, все пассажиров вывели из салона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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