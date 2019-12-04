В центре Калининграда произошло задымление в автобусе

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-04T15:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 декабря, в центре Калининграда произошло задымление в рейсовом пассажирском автобусе. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Барнаульской.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали источник дыма, все пассажиров вывели из салона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU