2019-12-04T16:14:02+03:00
Общество

В Калининграде отменяются маршруты, введенные на время ремонта ул. Киевской

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде отменяются маршруты, введенные на время ремонта ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С четверга, 5 декабря, отменяются временный автобусный маршрут № 4-ОП «бульвар «Южный» - остановочный пункт «4 км» и временный троллейбусный маршрут № 1-К «ул. У. Громовой – троллейбусное депо»;

Автобусы и троллейбусы «Калининград-ГорТранса», работавшие на этих направлениях, будут перенаправлены на другие городские маршруты, отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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