В Калининграде отменяются маршруты, введенные на время ремонта ул. Киевской
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде отменяются маршруты, введенные на время ремонта ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С четверга, 5 декабря, отменяются временный автобусный маршрут № 4-ОП «бульвар «Южный» - остановочный пункт «4 км» и временный троллейбусный маршрут № 1-К «ул. У. Громовой – троллейбусное депо»;
Автобусы и троллейбусы «Калининград-ГорТранса», работавшие на этих направлениях, будут перенаправлены на другие городские маршруты, отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU