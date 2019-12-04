СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-04T16:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде отменяются маршруты, введенные на время ремонта ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С четверга, 5 декабря, отменяются временный автобусный маршрут № 4-ОП «бульвар «Южный» - остановочный пункт «4 км» и временный троллейбусный маршрут № 1-К «ул. У. Громовой – троллейбусное депо»;

Автобусы и троллейбусы «Калининград-ГорТранса», работавшие на этих направлениях, будут перенаправлены на другие городские маршруты, отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU