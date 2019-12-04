Калининградская кассирша присвоила больше полумиллиона рублей
В городе Гусев полиция расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней местной жительницы. Ранее уже судимая за мошенничество дама сумела устроиться в один из магазинов города на должность «продавец-кассир». И воспользовалась простым, но эффективным способом личного обогащения.
- Получая плату от покупателей, подозреваемая умышленно не проводила деньги по кассе, аннулируя чек, и в конце смены забирала образовавшуюся «неучтенку», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД России.
Добавив, что с мая по октябрь текущего года ушлая гражданка присвоила 544 тысячи рублей.
Статья УК РФ «Присвоение или растрата», которую вменяют в вину продавщице, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU