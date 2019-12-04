Калининградская кассирша присвоила больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-04T16:26:17+03:00

Сотрудница магазина аннулировала чеки, а в конце смены забирала деньги из кассы

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В городе Гусев полиция расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней местной жительницы. Ранее уже судимая за мошенничество дама сумела устроиться в один из магазинов города на должность «продавец-кассир». И воспользовалась простым, но эффективным способом личного обогащения.

- Получая плату от покупателей, подозреваемая умышленно не проводила деньги по кассе, аннулируя чек, и в конце смены забирала образовавшуюся «неучтенку», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Добавив, что с мая по октябрь текущего года ушлая гражданка присвоила 544 тысячи рублей.

Статья УК РФ «Присвоение или растрата», которую вменяют в вину продавщице, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU