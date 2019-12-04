В Гжехотках задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN на полуприцепе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-04T17:05:19+03:00

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На польской границе задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN на полуприцепе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе проверки было установлено, что номер VIN на полуприцепе Schwarzmuller перебит. Также выяснилось, что по документам полуприцеп был изготовлен в 2004 году, однако проверка компонентов установила другой год выпуска – 2008.

В результате было принято решение задержать транспорт для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU