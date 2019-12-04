2019-12-04T17:24:22+03:00
Общество

В Калининграде сотрудник ГИБДД не задекларировал БМВ Х5 и «забыл» про свои банковские счета

Кроме этого, автоинспектор несколько лет не оплачивал транспортный налог за свою "бэху"
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудника регионального управления ГИБДД уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инспектор при подаче декларации «забыл» о принадлежащем ему автомобиле БМВ Х5 и открытых банковских счетах. Более того, правоохранитель не считал нужным оплачивать транспортный налог за свою «бэху» в течение нескольких лет.

Теперь с автоинспектором будет разбираться начальник УМВД, которому областной прокурор внес соответствующее представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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