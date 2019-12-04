2019-12-04T17:41:23+03:00
Общество

В Калининградской области одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду, свыше 4,7 тысячи одиннадцатиклассников в Калининградской области написали допускную работу к единому государственному экзамену. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства образования.

Выпускникам были предложены следующие темы: «Разделяете ли Вы убеждение Андрея Болконского: «надо… чтобы не для одного меня шла моя жизнь»?», «Как надежда помогает выстоять в жизненных испытаниях», «Верно ли, что добро всегда сильнее зла», «Почему «гордость» и «гордыня» – разные понятия?» и «Он и она: искусство понимать друг друга».

Итоговое сочинение в случае его представления при приеме на обучение в вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. Свои результаты ребята узнают не позднее 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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