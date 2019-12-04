Нашли нарост на языке: маленького муравьеда в Калининградском зоопарке нужно оперировать

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-04T17:49:08+03:00

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В Калининградском зоопарке детеныш муравьеда по имени Мурашка нуждается в операции. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«На днях наши специалисты, которые занимаются выкармливанием Мурашки, заметили у нее на языке какое-то образование, находящее довольно глубоко, почти у самого корня. Возможно, именно оно помешало детенышу полноценно питаться материнским молоком, что и привело к истощению», - говорится в сообщении.

Таким образом, стала известна причина, по которой новорожденная Мурашка чуть не погибла от истощения. Ранее думали, что молоко ее матери по имени

Кайи недостаточно жирное и питательное (такое бывает у молодых самок).

Теперь же перед специалистами встал вопрос – как удалить нарост, который мешает муравьеду питаться.

- Удалить необходимо только нарост, поскольку даже без маленькой части языка муравьеду не выжить. Зубов у него нет и язык - единственный инструмент «доставки» пищи внутрь», - говорят ветеринары.

Еще одна сложность в том, что для операции необходим наркоз, для которого Мурашка слишком мала.

- Делать наркоз можно не раньше, чем ей исполнится пять месяцев. Но Мурашка растет, а вместе с ней растет ее язык и нарост на языке, - говорят в зоопарке.

Специалисты продолжают бороться за жизнь и здоровье маленького муравьеда.

Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября.

Мама носила малыша на спине, ближе к хвосту и не расставалась с ребенком ни на минуту. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.

ИСТОЧНИК KP.RU