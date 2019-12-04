В Знаменске появится дополнительная реанимационная бригада скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-04T17:53:51+03:00

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В Знаменске появится дополнительная реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил главврач Городской станции скорой медицинской помощи, дополнительная бригада будет создана, чтобы в случае необходимости существенно уменьшить «плечо» доставки тяжелого пациента с востока региона до сосудистых центров или клиник по другим профилям заболеваний.

Он также сообщил, что сейчас в регионе организовывают дополнительные пункты скорой помощи. Один из них уже работает в микрорайоне Прибрежный на окраине Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU