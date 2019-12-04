Калининградец надругался над 8-летней падчерицей в ванной комнате

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-04T17:56:03+03:00

Девочка рассказала о произошедшем старшей сестре, а та обратилась в полицию

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Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Советск. Мужчине инкриминируют статью УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

- По версии следствия, в конце ноября этого года подозреваемый в ванной комнате своей квартиры надругался над 8-летней падчерицей, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - О произошедшем девочка рассказала старшей сестре, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

На допросе мужчина (который в момент совершения преступления был пьян) дал признательные показания. В ближайшее время в отношении него суд изберет меру пресечения.

- В рамках расследования производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, - добавила Наталья Гацко. - Следствие намерено оказать помощь семье пострадавшего ребенка в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных девочке психологических травм.

ИСТОЧНИК KP.RU